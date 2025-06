Nuovo Clan Partenio | la mafia c’è ma non per tutti

una lama affilata – i confini di una rete criminale che si credeva invincibile. Il nuovo clan Partenio, nome che echeggia tra le ombre della città, si trova ora sotto la lente impietosa della giustizia, pronta a smantellare un sistema di potere radicato e silenzioso. È una vittoria, anche se tardiva, che dimostra come, alla fine, la verità possa emergere, anche nei momenti di maggiore oscurità.

La giustizia, quella che ancora osa indossare la toga e non il pastrano della retorica, ha parlato. Tardi, come quasi sempre. Ma ha parlato. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pronunciata nella quieta stanchezza del tardo pomeriggio, ha ricalibrato – con la cura d’un chirurgo più che con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Nuovo Clan Partenio: la mafia c’è, ma non per tutti

In questa notizia si parla di: clan - partenio - mafia - tutti

Processo Nuovo Clan Partenio: concluse le difese, verdetto d'appello a giugno - Si è conclusa la fase delle discussioni difensive nel processo d'appello contro i presunti membri del "Nuovo Clan Partenio", presso la Corte di Appello di Napoli.

Nuovo Clan Partenio: la mafia c’è, ma non per tutti; Nuovo Clan Partenio, era mafia: condanne per tre secoli di carcere; Processo al Nuovo Clan Partenio, i difensori invocano le assoluzioni: ...solo teorie, il Pm ha creato la mafia dal nulla!.

Nuovo clan Partenio, confermate in Appello le condanne ai vertici del sodalizio: ridotta la pena per Valente - I giudici della III Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli dopo circa tre ore e mezza di camera di ... Segnala corriereirpinia.it

Nuovo clan Partenio, confermate le condanne ai vertici: sconto di sei anni per Valente - I giudici della III Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli dopo circa tre ore e mezza di ... irpinianews.it scrive