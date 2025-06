Nuovi attacchi tra Israele e Iran | Trump lascia il G7 con un giorno di anticipo

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: per la quinta notte consecutiva, Israele e Iran si affrontano con violenza crescente, coinvolgendo obiettivi strategici e civili. La guerra silenziosa si trasforma in un conflitto aperto, mentre Trump lascia il G7 con un giorno di anticipo, lasciando presagire possibili sviluppi internazionali. Quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation?

Per la quinta notte consecutiva, tra lunedì e martedì, Israele e Iran si sono scambiati nuovi bombardamenti. L’ultimo attacco israeliano ha ucciso il capo di stato maggiore iraniano Ali Shadmani. Ieri è stata anche colpita la sede della radio-tv statale a Teheran, dopo un ordine di evacuazione diffuso poche ore prima. Nel raid sono morte tre persone. L’Iran ha risposto lanciando missili verso Tel Aviv: almeno cinque esplosioni sono state segnalate nei dintorni della città . Sui social circolano video che mostrano fumo e incendi, ma non risultano vittime né danni gravi. Secondo Teheran, gli attacchi israeliani hanno già causato oltre 200 morti, in gran parte civili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovi attacchi tra Israele e Iran: Trump lascia il G7 con un giorno di anticipo

