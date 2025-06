Nuova vita Villar l’ex Roma alla Dinamo Zagabria | Non ho esitato un secondo

In un’estate di grandi cambiamenti, la Roma si prepara a scrivere una nuova pagina, tra arrivi e partenze che potrebbero rivoluzionare il volto del club. Con Gasperini alla guida e un mercato tutto da definire, i giallorossi puntano a rinforzarsi per centrare l’obiettivo Champions League. La corsa alle novità è appena iniziata, e il prossimo capitolo si sta scrivendo proprio in queste ore…

Presentato Gasperini, due sono le questioni in ballo per la Roma, quella che riguarda il nuovo direttore sportivo ed un mercato che dovrà portare nuova linfa al tecnico per il dichiarato obiettivo Champions League. Il più vicino all’addio in questo momento è Paredes, con il Boca Juniors desideroso di riportarlo a casa, e non è l’unico regista legato ai giallorossi destinato a cambiare casacca in questa sessione di mercato. Pronto ad una nuova vita è Gonzalo Villar, vecchia conoscenza della capitale alla quale è rimasto molto legato. Due stagioni con la maglia della Roma, tra il 2020 e il 2022, condite da ben 64 presenze e addirittura l’esordio con la Nazionale maggiore spagnola, per poi partire in prestito prima alla Sampdoria e poi al Getafe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it