Nuova vita su quattro ruote | Ferri Auto e Hyundai accendono i motori a Maserà

Ferri Auto apre le porte al futuro a Maserà di Padova con l’inaugurazione del suo nuovo showroom Hyundai, un evento che segna un passo importante verso l’innovazione e il progresso. Mercoledì 18 giugno alle ore 18, l’appuntamento promette di essere un momento di grandi emozioni e opportunità, con ospiti d’eccezione pronti a condividere l’entusiasmo di questa nuova avventura. Non perdere l’occasione di scoprire come la passione per le quattro ruote si trasforma in una vera e propria rivoluzione.

Un taglio del nastro che sa di futuro. Ferri Auto è pronta ad inaugurare a Maserà di Padova il suo nuovo showroom Hyundai, secondo hub in provincia dopo la sede di via Venezia, a Padova città. L’appuntamento è per mercoledì 18 giugno alle ore 18, con ospiti d’eccezione: l’assessore regionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Nuova vita su quattro ruote: Ferri Auto e Hyundai accendono i motori a Maserà

In questa notizia si parla di: ferri - auto - hyundai - maserà

Inaugurazione NUOVA SEDE HYUNDAI a Maserà di Padova! Vai su Facebook

Nuova vita su quattro ruote: Ferri Auto e Hyundai accendono i motori a Maserà; Vendo Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 CV DCT XPrime usata a Villorba, Treviso (codice 14837665); Vendo Hyundai Tucson 1.6 crdi 48V Exellence 2wd dct usata a Villorba, Treviso (codice 14837676).