Nuova strage vicino a un centro per la distribuzione di aiuti a Gaza almeno 50 morti

Una tragedia sconvolgente scuote Gaza: almeno 50 vittime in un attacco vicino a un centro di aiuti umanitari. Un nuovo capitolo di sofferenza e tensione apre uno squarcio sulla difficile realtà della popolazione locale. La comunità internazionale chiede giustizia e pace, mentre le speranze di una soluzione duratura si fanno sempre più lontane. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa assurda strage.

Il 17 giugno la difesa civile della Striscia di Gaza ha affermato che almeno cinquanta persone sono state uccise dall’esercito israeliano vicino a un centro per la distribuzione di aiuti umanitari nel sud della Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nuova strage vicino a un centro per la distribuzione di aiuti a Gaza, almeno 50 morti

Gaza, scontri vicino a centro aiuti: l’IDF apre il fuoco su sospetti fuori dai percorsi autorizzati - Martedì a Gaza, tensioni crescenti: le Forze di Difesa Israeliane hanno aperto il fuoco su sospetti che si allontanavano dai percorsi autorizzati verso un centro di aiuti.

