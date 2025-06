Nuova Maserati Biturbo | un restomod per rilanciare il marchio?

La Maserati Biturbo, iconica e amata, si prepara a una rinascita epica con un restomod che unisce il passato al presente. Immaginate un capolavoro di design e tecnologia, con un motore V6 biturbo moderno, capace di ridare vita a una leggenda senza rinunciare alle radici di emozione e carattere. Un progetto ambizioso che potrebbe riconquistare il cuore degli appassionati e rilanciare il prestigio del marchio. La rivoluzione sta per partire.

Un restomod della Maserati Biturbo in arrivo nei prossimi anni, con motore benzina (quindi non elettrico), potrebbe essere un progetto davvero affascinante e carico di carattere. Considerando le tendenze attuali nel mondo del restomod (vedi Singer per Porsche, Kimera per Lancia, Totem per Alfa Romeo), ecco come potrebbe essere un’interpretazione realistica e coerente per una Biturbo. Motore e Meccanica. Motore V6 biturbo moderno (ispirato al Nettuno della Maserati MC20, ma con specifiche meno estreme), con una potenza tra 400 e 500 CV.. Trasmissione manuale a 6 marce o doppia frizione moderna.. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it