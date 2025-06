Nuova forte grandinata a sud della provincia di Roma torna il maltempo foto

Il cielo si è nuovamente oscurato, portando una violenta grandinata che ha colpito le zone a sud di Roma, tra Casilina e Prenestina. Dopo la scorsa domenica, il maltempo torna a manifestarsi con forza, imbiancando strade e tetti di San Cesareo, Palestrina e altri comuni vicini. La natura si dimostra imprevedibile, lasciando dietro di sé scenari suggestivi ma anche danni da non sottovalutare: l’emergenza si fa sentire, richiedendo attenzione e tempestivi interventi.

Come annunciato nella giornata di ieri il maltempo è tornato protagonista nelle zone a sud della provincia di Roma e soprattutto nell'area Casilina - Prenestina e di nuovo la grandine, cosi come successo domenica scorsa ha imbiancato le strade ed i tetti dei comuni di San Cesareo, Palestrina e.

