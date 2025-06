Nuova Ambrosiana | Rinasce il Club Storico di Calcio Giovanile a Prato

Unire passione e tradizione, nasce ufficialmente l'ASD Nuova Ambrosiana Polisportiva Soccorso: il ritorno di un club storico che ha scritto pagine indelebili nel calcio giovanile di Prato. Guidato dall’avvocato Francesco Magnini, questo gruppo di nostalgici si propone di rilanciare un’eredità fatta di talento e valori, pronta a formare le nuove generazioni di calciatori. Qualche settimana fa, Magnini aveva preparato una lettera da...

"Asd Nuova Ambrosiana Polisportiva Soccorso". Questo il nome attualmente scelto da quel gruppo di "nostalgici" dell’Ambrosiana, guidato dall’avvocato Francesco Magnini, che sta da mesi lavorando per ricostituire una nuova società pronta a raccogliere idealmente il testimone dalla "storico" sodalizio pratese di calcio giovanile che ebbe tra le sue fila un giovanissimo Paolo Rossi. Qualche settimana fa Magnini aveva preparato una lettera da inviare alla sindaca Bugetti "a nome di un gruppo di ex giocatori e simpatizzanti della società calcistica Ambrosiana, che a partire dagli anni ‘50 ha avuto il proprio campo nel quartiere di Santa Maria del Soccorso, campo tuttora esistente seppure in condizioni di abbandono", chiedendo che la nuova società possa utilizzare (almeno in via temporanea) il campo "storico". 🔗 Leggi su Lanazione.it