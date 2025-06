Nulla di fatto per la Giornata Enzo Tortora Intervista a Davide Faraone

La memoria di Enzo Tortora, simbolo di giustizia e verità, avrebbe dovuto essere celebrata oggi con una giornata dedicata alle vittime degli errori giudiziari. Tuttavia, un nulla di fatto ha impedito questa importante commemorazione, suscitando reazioni e delusione tra i promotori. Abbiamo approfondito la questione con Davide Faraone, primo firmatario della proposta, per capire cosa si cela dietro questa mancata occasione di riflessione e giustizia.

Oggi si sarebbe dovuta celebrare la Giornata Enzo Tortora in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Dopo l'avvio dell'esame, il provvedimento è però rimasto lettera morta scatenando la reazione dei promotori. Ne abbiamo parlato con il primo firmatario della proposta, il deputato e vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone. 17 giugno. Una data diventata tristemente

