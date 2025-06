Nucleare Iran l’Aiea fino al 2018 | Teheran sta rispettando gli impegni Poi Trump fece saltare l’accordo

Dal 2015 al 2018, l'Iran ha rispettato rigorosamente gli impegni del JCPOA, certificato più volte dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tuttavia, nel 2018, gli Stati Uniti di Donald Trump hanno deciso di non rinnovare l'accordo, riaprendo un contesto di tensione e incertezza. Ora, con il ritorno al tavolo negoziati, si apre una domanda cruciale: è davvero il momento di firmare un nuovo patto o sarebbe meglio rafforzare quello esistente?

Ora, dice Donald Trump, “praticamente l’Iran è al tavolo dei negoziati” e “sarebbe pazzo a non firmare” un nuovo accordo sul nucleare. Ma un’intesa c’era già e stava funzionando. Lo ha certificato più volte nel corso degli anni l’ Agenzia internazionale per l’energia atomica. Era il Joint Comprehensive Plan of Action, firmato nel 2015. Sottoponeva il programma nucleare iraniano a uno stringente programma di monitoraggio sull’arricchimento dell’uranio. Nel 2018 il presidente degli Stati Uniti lo ha fatto saltare, interrompendo nei fatti anche il dialogo che con quell’intesa la comunità internazionale aveva avviato con Teheran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nucleare Iran, l’Aiea fino al 2018: “Teheran sta rispettando gli impegni”. Poi Trump fece saltare l’accordo

