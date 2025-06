Nubifragio sul Lodigiano. Boom di alberi crollati.

Un violento nubifragio ha sconvolto il Lodigiano, dando vita a un vero e proprio boom di alberi caduti e disagi sulle strade. Dalle 18.30 alle 23, i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa quindici interventi tra alberi abbattuti, soccorsi e recuperi. La scena più critica si è verificata in via Vistarini a Lodi, dove è stata richiesta assistenza immediata. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con la speranza di tornare presto alla normalità .

Sono stati una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e disagi stradali a seguito del violento nubifragio che si è abbatturo sul Lodigiano domenica sera. Le squadre sono state impegnate tra le 18.30 e le 23. Alle 18.46 è stato chiesto un soccorso a una persona in via Vistarini a Lodi. Da lì una lunga sequenza di operazioni tra assistenza tecnica, recupero di persone bloccate in ascensore e, soprattutto, la rimozione di alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento. Tra gli episodi più significativi gli alberi abbattuti a Sant’Angelo Lodigiano (via Leonardo Da Vinci e via Primo Maggio), Ospedaletto Lodigiano (sp234) (nella foto), Livraga (sp206), Mairago (sp190), San Colombano al Lambro (via dei Boschi), Cavenago d’Adda (sp169) e lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, al km 33+300, in direzione sud, dove l’intervento è stato registrato alle 22. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it