Nubifragio i Comuni del distretto chiedono la dichiarazione di calamità naturale

Dopo il violento nubifragio che ha devastato il Distretto Ceramico il 16 giugno 2025, i Comuni del territorio si sono uniti chiedendo con forza la dichiarazione di calamità naturale. Questa richiesta mira a ottenere supporto rapido e concreto per fronteggiare i danni ingenti subiti e ricostruire con tempestività. La collaborazione tra enti locali e regionale si rivela fondamentale in momenti di crisi come questi, affinché si possa ripartire al più presto.

A seguito del violento nubifragio che ha colpito il territorio del Distretto Ceramico nella giornata del 16 giugno 2025, i Comuni del Distretto Ceramico hanno inoltrato una richiesta formale alla Regione Emilia-Romagna per l'attivazione dello stato di emergenza e la dichiarazione di calamità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Nubifragio, i Comuni del distretto chiedono la dichiarazione di calamità naturale

In questa notizia si parla di: distretto - nubifragio - comuni - dichiarazione

I Comuni del Distretto Ceramico chiedono alla Regione la dichiarazione di calamità naturale; Il Distretto ceramico chiede stato d'emergenza dopo nubifragio; Nubifragio eccezionale nel distretto ceramico modenese: chiesta emergenza e calamità naturale.

Il Distretto ceramico chiede stato d'emergenza dopo nubifragio - Romagna per l'attivazione dello stato di emergenza e la dichiarazione di calamità naturale dopo il nu ... Si legge su msn.com

Nubifragio, tutti i Comuni del Distretto ceramico chiedono lo Stato di emergenza - Politica: Chiediamo che la Regione si faccia portavoce presso il Governo delle nostre istanze, per ottenere risorse straordinarie e attivare percorsi di ristoro ... Lo riporta lapressa.it