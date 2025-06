Nubifragio a Modena allagamenti e raffiche di vento oltre i 100 km h | il video delle auto bloccate

Un violento nubifragio ha scatenato allagamenti, grandine e raffiche di vento oltre i 100 km/h a Modena e provincia, creando caos e blocchi stradali nelle zone più colpite. I vigili del fuoco sono impegnati instancabilmente per fronteggiare i danni e mettere in sicurezza le strutture sanitarie interessate. Ecco il video delle auto intrappolate e dei momenti più intensi di questa calamità, un quadro crudo di una giornata da ricordare.

Nubifragi, grandine e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari. Da ieri, lunedì 16 giugno, i vigili del fuoco sono al lavoro per ridurre i danni delle forti precipitazioni che hanno colpito Modena e la provincia e per mettere in sicurezza le strutture sanitarie interessate da allagamenti e infiltrazioni: le sedi coinvolte sono quelle di Vignola, Sassuolo, Formigine, Castelfranco e dello stesso capoluogo. A Vignola è stato necessario l’intervento nel reparto di Dialisi, che ha consentito ai pazienti di proseguire il trattamento. L'articolo Nubifragio a Modena, allagamenti e raffiche di vento oltre i 100 kmh: il video delle auto bloccate proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it