Nubifragi grandine e forte vento | coltivazioni danneggiate in molti Comuni veronesi

Nubifragi, grandine e vento impetuoso hanno sconvolto la provincia di Verona lunedì 16 giugno 2025, causando danni ingenti alle coltivazioni in molti comuni. Secondo Condifesa Verona Codive, l’ente leader nel settore assicurativo agricolo, Belfiore emerge come uno dei territori più colpiti. Questa calamità mette in evidenza l’urgenza di strategie di tutela e ripresa per gli agricoltori locali, che ora affrontano una sfida cruciale per il futuro.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Verona nella giornata di lunedì 16 giugno 2025, causando gravi danni anche all'agricoltura locale. Secondo una prima rilevazione di Condifesa Verona Codive, l'ente che si occupa delle assicurazioni in agricoltura, Belfiore risulterebbe la.

