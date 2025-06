Nove cuccioli stipati in due pacchi | a Novara un altro caso di commercio illegale di cani di razza dall’Est Europa

In un blitz sulle autostrade di Novara, la Polizia Stradale ha sequestrato nove cuccioli stipati in due scatole, provenienti dall'Est Europa e privi di documenti. Un grave esempio del traffico illegale di cani di razza, ancora fiorente nel Vecchio Continente, alimentato da un mercato nero che mette a rischio la salute e il benessere degli animali. Questo episodio evidenzia l'urgenza di contrastare questa piaga e proteggere i nostri amici a quattro zampe.

Un controllo sull’A4 da parte della Polizia stradale ha portato al sequestro di nove cuccioli, sei Maltesi e tre Shih Tzu, trovati in pessime condizioni, stipati in due scatole in un furgone proveniente dall'est Europa. Gli animali, tra le 4 e le 10 settimane, erano senza microchip né documenti. Il caso riaccende i riflettori sul commercio illegale di cani nel Vecchio Continente che continua a essere un business molto fiorente a causa, anche e soprattutto, della costante richiesta da parte delle persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nove - cuccioli - stipati - caso

Nove cuccioli stipati in due pacchi: a Novara un altro caso di commercio illegale di cani di razza dall’Est Europa; Traffico illecito di cuccioli scoperto sull’A4: nove cagnolini stipati in scatoloni di banane; Fermato un furgone sull’A4: salvati nove cuccioli trasportati senza cure né documenti.

Nove cuccioli stipati in due pacchi: a Novara un altro caso di commercio illegale di cani di razza dall’Est Europa - Un controllo sull’A4 da parte della Polizia stradale ha portato al sequestro di nove cuccioli, sei Maltesi e tre Shih Tzu, trovati in pessime condizioni ... Lo riporta fanpage.it

Traffico illecito di cuccioli scoperto sull’A4: nove cagnolini stipati in scatoloni di banane - Fermato un furgone al confine tra Lombardia e Piemonte: denunciato il conducente, sequestrati i 9 cuccioli trasportati in condizioni precarie Fermato un furgone con 9 cuccioli stipati in scatole. Come scrive quotidianopiemontese.it