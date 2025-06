Notting Hill | Julia Roberts e Richard Curtis insieme nelle storie social della figlia dello sceneggiatore

Celebrando il suo trentesimo compleanno, Scarlett Curtis ha condiviso scatti emozionanti su Instagram che rivelano un affascinante legame tra passato e presente. Tra i ricordi più belli spicca una foto del padre, Richard Curtis, e Julia Roberts, protagonisti indimenticabili di "Notting Hill". Un’istantanea che testimonia l’affetto duraturo tra i due e il ruolo speciale che il film ha avuto nella vita di questa famiglia di talento.

Scarlett Curtis ha pubblicato alcune immagini sul proprio account Instagram in occasione del suo 30° compleanno tra cui uno scatto del padre con la star. Julia Roberts e Richard Curtis sono rimasti molto amici dopo aver lavorato insieme alla commedia romantica di successo del 1999, Notting Hill, in cui Roberts è protagonista con Hugh Grant. Scarlett Curtis, figlia di Richard Curtis, tra i più importanti autori cinematografici britannici, ha pubblicato una serie di foto tra le storie Instagram per il suo compleanno. Julia Roberts con Richard Curtis e il progetto sequel tramontato L'immagine reunion di Notting Hill è stata pubblicata dalla scrittrice e mostra Julia Roberts e Richard Curtis abbracciati e impegnati a cantare una canzone, You've Got a Friend di Carole King. 🔗 Leggi su Movieplayer.it