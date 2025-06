Notte Special | primo incontro toscano di boxe fra atleti in carrozzina

In un gesto di inclusione e passione, la Toscana apre le sue porte a un evento storico: il primo incontro di boxe tra atleti in carrozzina. Firenze si prepara a vivere una notte speciale, dove lo sport dimostra ancora una volta di essere un linguaggio universale capace di ispirare speranza, coraggio e solidarietà . Un'occasione unica per celebrare il valore della determinazione e dell’integrazione, e soprattutto, per dimostrare che nulla può fermare il cuore di chi ama la boxe.

Firenze, 17 giugno 2025 - Come diceva Nelson Mandela: lo sport ha il potere di cambiare il mondo, parlare una lingua comprensibile dai giovani, unire, dare speranza e coraggio. E il mondo della boxe sta infatti cambiando, se è vero che mercoledì sera, nello Stadio Comunale Bozzi alle Due Strade, si disputerĂ l'incontro tra Matteo Fabbri, boxer toscano, e l'atleta veneto Gianluca Perale. Ad organizzare l'evento è stata la palestra Dinamika Special Boxe di Porta Romana, dove vengono regolarmente accolti gratuitamente persone in carrozzina, ragazzi tetraplegici e malati di Parkinson, "La boxe è una disciplina che si propone di “usare” lo sport per comunicare un messaggio di uguaglianza, inclusione e per trattare temi sociali molto importanti in questo periodo che stiamo vivendo", spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte Special: primo incontro toscano di boxe fra atleti in carrozzina

Stadio Bozzi a Porta Romana 18 giugno ore 20/30 primo incontro in Toscana di Special Boxe Nelson Mandela: “lo sport può cambiare il mondo”. Non parole... Vai su Facebook

