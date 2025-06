Notte romantica | la celebrazione dell' amore tra musica poesia e teatro

Immergiti in un incanto di emozioni nella Notte Romantica, un'occasione unica per celebrare l’amore tra musica, poesia e teatro nei borghi più belli d’Italia. Sabato 21 giugno, la Pro Loco di Brisighella, con il patrocinio del Comune, trasforma il cuore del borgo in un palcoscenico di storie d’amore e atmosfere indimenticabili. Preparatevi a vivere una serata magica, dove le arti si intrecciano per raccontare emozioni senza tempo...

Creare attraverso le arti un'atmosfera romantica che racconti storie d'amore. Sabato 21 giugno la Pro Loco di Brisighella, con il patrocinio del Comune, presenta "La Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia". Teatro, poesia e musica saranno le protagoniste di una serata dalle atmosfere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Notte romantica: la celebrazione dell'amore tra musica, poesia e teatro

In questa notizia si parla di: romantica - notte - amore - musica

Summonte si accende d’amore con “La Notte Romantica” - Summonte si accende d’amore con la notte romantica: un evento magico che trasforma il suggestivo borgo in un incanto di musica, luci e atmosfere da favola.

Sabato 21 giugno Atina si tinge di magia con la Notte Romantica! Un’intera giornata dedicata all’amore, tra escursioni, racconti, yoga, musica e sapori ? Dalle 8:30 alle 23:00 ti aspettano attività gratuite, spettacoli, degustazioni e una visita guidata escl Vai su Facebook

Notte romantica: la celebrazione dell'amore tra musica, poesia e teatro; A Guardia Perticara la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia Sabato 21 giugno 2025; Tra teatro, musica e poesia Brisighella si prepara alla “Notte romantica”.

Montaione celebra l’amore con la Notte Romantica: musica e atmosfera sotto le stelle - Anche quest’anno Montaione aderisce con entusiasmo a “La Notte Romantica”, l’iniziativa nazionale promossa dall’associazione I Borghi più belli d’Italia, ... Lo riporta gonews.it

A Guardia Perticara la Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia - Sabato 21 giugno 2025, un evento magico prenderà vita tra le strade incantevoli e le piazze storiche dei borghi più belli d'Italia. Come scrive lasiritide.it