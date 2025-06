Notte prima degli esami Tu vola vola alto Lettera agli studenti maturandi

Carissimi studenti maturandi, la notte prima degli esami è il momento in cui il cuore batte più forte e i pensieri si mescolano come sfumature di un tramonto. È un’esperienza intensa, fatta di emozioni, incertezze e speranze. Ma ricordate: dopo la notte più lunga, arriva sempre l’alba di una nuova opportunità. Con questa lettera, vi invito a volare alto e affrontare il vostro cammino con coraggio e fiducia.

inviata da Filomena Taronna, docente - Notte prima degli esami. La tua notte più lunga. Quella del batticuore a cielo aperto. Quella in cui urli al mondo che di quel saper di lettere e far di conti non ricordi più un fico secco. Né di schemi e mappe di concetto se non in ordine sparso e così come ti viene.