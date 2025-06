Notte prima degli esami spartiacque di vita | la lettera del Vescovo

La notte prima degli esami rappresenta un vero e proprio spartiacque di vita, un momento di emozioni e riflessioni profonde. Con il conto alla rovescia per la MaturitĂ 2025 che coinvolge oltre 500mila studenti in tutta Italia, il vescovo di Avellino Arturo Aiello ha voluto condividere un messaggio speciale, una lettera che invita a vivere questa fase con coraggio, fede e speranza. Ecco le sue parole che ispirano e guidano i giovani in questo importante cammino.

Tempo di lettura: 3 minuti Conto alla rovescia per la MaturitĂ 2025: oltre 500mila studenti, di cui 60.000 in Campania e 5000 circa in Irpinia. saranno impegnati da mercoledì 18 giugno con l’esame di Stato. Si parte con la prima prova scritta d’italiano, poi si prosegue con la seconda prova scritta d’indirizzo e infine si conclude con i colloqui orali  Per l’occasione, come ogni anno, il vescovo di Avellino Arturo Aiello h a scritto ai maturandi:  “Carissimi, vi raggiungo alla vigilia di un giorno importante mentre, com’è consuetudine, a sera, sostate in massa fuori i cancelli delle Scuole che vi hanno visti condomini per cinque anni: spero non sia una veglia funebre, ma una forma di congedo serena, grata, piena di sogni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Notte prima degli esami spartiacque di vita: la lettera del Vescovo

In questa notizia si parla di: prima - notte - esami - spartiacque

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

Alle 9:00 verrĂ trasmesso in diretta, dalla Palestra Storica dell'Istituto Statale "Augusto Romagnoli", la prima parte del Convegno Internazionale... Vai su Facebook

Notte prima degli esami spartiacque di vita: la lettera del Vescovo; Esame di maturità : tutto quello che c’è da sapere; “Notte prima degli esami” compie 40 anni: il significato dell’inno della maturità .

Notte prima degli esami. Tu vola, vola alto. Lettera agli studenti maturandi - Quella in cui urli al mondo che di quel saper di lettere e far di conti n ... Come scrive orizzontescuola.it

La Notte prima degli esami: torna lo speciale di Radio 24 dedicato all’esame di maturità - 00 su Radio 24: una notte da vivere live, da raccontare e da rivivere, da ascoltare con le parole dei maturandi e insieme a tanti ospiti ... Si legge su ilsole24ore.com