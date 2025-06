Notte prima degli esami Maturità per 2.735 ragazzi

Domani torna la tanto attesa fase degli esami di maturità per 2.735 studenti riminese, un lieve calo rispetto all’anno scorso. Questa riduzione riflette non solo la diminuzione numerica degli iscritti, ma anche le nuove regole di ammissione, tra cui il requisito del monte ore minimo di Pcto. Tra ansie e speranze, i giovani si preparano a vivere l’ultimo grande passo della scuola superiore: un momento che segnerà il loro futuro e che, sicuramente, resterà impresso nella memoria.

Ritorno sui banchi da domani per 2.735 ragazze e ragazzi riminesi. Sono gli studenti impegnati con gli esami di maturità. Un po’ meno rispetto all’anno scorso, quando gli ammessi alle prove erano stati 2.866. Un calo dovuto non solo al numero totale di studenti, ma anche ai nuovi criteri per l’ammissione alla maturità: niente esami per chi non aveva raggiunto il monte ore minimo di Pcto (i Percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento) o aveva meno di 6 in condotta. Si parte domani con la prima prova scritta, quella di italiano, poi giovedì la seconda, che varia a seconda della scuola e dell’indirizzo: latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico e così via, e poi arriverà il momento degli orali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it