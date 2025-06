Notte Prima degli Esami la prima del Tour di Venditti alla vigilia della Maturità 2025

La notte prima degli esami si trasforma ancora una volta in un’occasione speciale: Antonello Venditti inaugura il suo tour ‘Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition’ dalle suggestive Terme di Caracalla, a Roma. Un evento carico di significato, simbolo di emozioni condivise tra generazioni, e che anticipa la prova più importante per gli studenti italiani. Una serata che promette di essere indimenticabile, perché il vero viaggio sta per cominciare.

Una data non casuale quella scelta da Antonello Venditti per la prima del tour ‘Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition’. Parte infatti stasera dalle Terme di Caracalla, a Roma, alla vigilia della prima prova della Maturità, la serie di concerti dedicata al 40esimo anniversario dell’uscita del brano nel quale il cantautore capitolino raccontava le ansie, le paure ma anche le speranze e i sogni degli studenti, prima di quello che non è solo un test scolastico ma un rito di passaggio all’età adulta per i ragazzi italiani. Una canzone in cui Venditti dipingeva magistralmente la sua generazioni di adolescenti, cresciuta tra l’eco ancora viva della violenza degli anni di piombo del terrorismo, la timida scoperta del sesso e il senso di amicizia, vissuto in notti che finiscono all’alba. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Notte Prima degli Esami, la prima del Tour di Venditti alla vigilia della Maturità 2025

In questa notizia si parla di: prima - notte - esami - tour

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

ANTONELLO VENDITTI: al via domani da Roma il tour “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION” con 3 date sold out alle Terme di Caracalla Vai su X

Manca meno di una settimana all'inizio di "NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION", il tour di ANTONELLO VENDITTI #AntonelloVenditti #Notteprimadegliesami #Tour Vai su Facebook

Notte prima degli esami, il tour di Antonello Venditti parte in concomitanza con la maturità 2025: toccherà anche l'Umbria; Antonello Venditti, al via da Caracalla il tour Notte prima degli esami 40th Anniversary; Antonello Venditti festeggia i 40 anni di Notte prima degli esami a Caracalla.

Notte prima degli esami compie 40 anni: al via da Roma il tour di Antonello Venditti, tutte le info - Notte prima degli esami compie 40 anni: ecco tutte le info sul tour di Antonello Venditti che inizia proprio da Roma il 17 giugno. Secondo tag24.it

Notte prima degli esami, il tour di Antonello Venditti parte in concomitanza con la maturità 2025: toccherà anche l'Umbria - L'iconica canzone: quando è stata scritta e il significato. Si legge su corrieredellumbria.it