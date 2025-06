Notte prima degli esami i 40 anni | Venditti e i maturandi la celebrano stasera

Questa sera, tra emozioni di maturandi e ricordi di gioventù, si celebra la storica "Notte prima degli esami". Ma quest’anno, l’evento assume un significato speciale: Antonello Venditti, simbolo della musica italiana, apre il suo tour estivo 2025 con un concerto alle Terme di Caracalla, nel cuore pulsante di Roma. Un’occasione unica per rivivere l’iconico brano e festeggiare i 40 anni di un classico indimenticabile, che continuerà a emozionarci.

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

