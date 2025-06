Notte prima degli esami | gli studenti si ritrovano su corso Garibaldi

La notte prima degli esami si accende a Santa Maria Capua Vetere, dove studenti e cittadini si riuniranno su Corso Garibaldi per condividere emozioni e aspettative. Questa tradizione, che anima la cittĂ il 17 giugno dalle 20:30 alle 24, prevede la chiusura temporanea del tratto tra via Fratta e piazza Mazzini, creando un'occasione unica di solidarietĂ e festa. Un momento speciale per vivere la comunitĂ e affrontare con entusiasmo le sfide che attendono gli studenti.

"Notte prima degli esami" a Santa Maria Capua Vetere. Nella serata di oggi, 17 giugno, dalle ore 20:30 alle ore 24 il tratto di corso Garibaldi compreso tra via Fratta e piazza Mazzini sarĂ chiuso al transito dei veicoli per consentire lo svolgimento della manifestazione studentesca in piazza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Notte prima degli esami": gli studenti si ritrovano su corso Garibaldi

In questa notizia si parla di: notte - prima - esami - corso

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

La notte prima degli esami è vicina ? La #maturità è alle porte, crescono la nostalgia per la chiusura di un capitolo importante e l’adrenalina per le prossime tappe del percorso di studio e #professionale. Abbiamo un #consiglio per gli #studenti che devono Vai su Facebook

Notte prima degli esami: gli studenti si ritrovano su corso Garibaldi; Notte prima degli esami, il tour di Antonello Venditti parte in concomitanza con la maturitĂ 2025: toccherĂ anche l'Umbria; Il caleidoscopio di Marta.

Notte prima degli esami di Antonello Venditti, significato: “Come i pini di Roma, la vita non li spezza” - Qual è il significato di Notte prima degli esami di Antonello Venditti? Lo riporta msn.com

Maturità: feste e canti, nell’ultima «Notte prima degli esami» i ragazzi davanti alle scuole con Venditti come colonna sonora - Tantissimi studenti come da tradizione si daranno appuntamento davanti al Giulio Cesare, a corso Trieste, o sulla scalinata di Santi angeli Custodi a piazza Sempione ... Riporta roma.corriere.it