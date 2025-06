Notte prima degli esami al Sarpi di Bergamo | Insieme per riavere quello che il Covid ci ha tolto - Video

La notte prima degli esami al Sarpi di Bergamo è un momento di emozioni intense e di speranza condivisa. Gli studenti si riuniscono davanti al liceo classico di Città Alta, pronti a riscoprire insieme quello che il Covid ci ha privato: la forza dell’unione e la voglia di ripartire. Un video che cattura l’essenza di questo ritrovo, simbolo di resilienza e rinascita, e che ci ricorda quanto sia importante affrontare il futuro con coraggio e determinazione.

IL RITROVO. Alla vigilia della prima prova il ritrovo degli studenti fuori dal liceo classico di Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Notte prima degli esami al Sarpi di Bergamo: «Insieme per riavere quello che il Covid ci ha tolto» - Video

Anche gli studenti del liceo Lussana, come i compagni del Sarpi, hanno cantato questa sera, 17 giugno, la famosissima «Notte prima degli esami» di Venditti, in vista degli esami di Maturità che inizieranno domani. Tanti i passanti che, emozionati, hanno ripre Vai su Facebook

