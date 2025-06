Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: la Notte Bianca 2025 a Lecco sta arrivando, portando con sé musica, cultura e tanta voglia di fare festa. Anche se il programma è ancora in fase di definizione, una cosa è certa: sabato 26 luglio il cuore della città batterà più forte che mai, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica. Non mancate all’appuntamento!

Il programma è ancora in corso di compilazione e definizione, ma la data è stata fissata. La Notte Bianca di Lecco si sposta un po' più in là, ma non cambierà di molto la sua natura: il prossimo sabato 26 luglio i negozi rimarranno aperti, certo, ma lo faranno anche i siti culturali del centro.