Non ti voglio sentire qui non c’è da mangiare Mi tolgono il riso | Mirko Frezza show all’Isola dei Famosi interrompe la chiamata con la figlia

Mirko Frezza continua a essere protagonista dell’Isola dei Famosi 2025, questa volta con atteggiamenti che scuotono il pubblico. Dopo il rifiuto di lavorare e un acceso confronto con le co-star, l’attore ha interrotto bruscamente una telefonata con la figlia, lasciando tutti senza parole. La sua riluttanza a connettersi con i propri cari suscita domande e discussioni: cosa ci riserverà ancora questa edizione?

Ancora Mirko Frezza show all’Isola dei Famosi 2025. Dopo essersi rifiutato di lavorare i piatti e il duro confronto con Teresanna Pugliese e Loredana Cannata, l’attore è stato protagonista durante la puntata di lunedì 16 giugno. I naufraghi avevano l’occasione di parlare con i propri familiari, ma Frezza si è rifiutato, chiudendo bruscamente la telefonata con la figlia. Niente telefonata – Da subito riluttante. Mirko Frezza non aveva intenzione di parlare con nessun familiare. “Potrei evitarlo, so che mia moglie lo fa solo per voi perché non le piace stare in televisione, sono 24 anni che stiamo insieme, le faccio un ciao e attacco “, ha dichiarato l’attore cinquantunenne quando Veronica Gentili gli ha comunicato la possibilità di chiamare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it