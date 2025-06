Non sono velenosi ma sono ovunque persino in acqua E i turisti cominciano ad averne paura

Ibiza, l'isola delle feste e del mare cristallino, sta affrontando un’insolita invasione: i biacchi, serpenti non velenosi ma dal portamento inquietante, si sono diffusi ovunque, anche nelle acque. La paura cresce tra i turisti, che temono per la loro sicurezza e per l’equilibrio ambientale di questo paradiso. Ma cosa si cela dietro questa sorprendente invasione e come si potrà contenere?

N on è un’allucinazione post-festa né l’inizio di un thriller estivo: Ibiza è davvero invasa dai serpenti. Alcuni turisti parlano di «panico nel nuotare», altri cancellano le vacanze. Protagonista del fenomeno è il biacco, un serpente non velenoso ma dalle dimensioni inquietanti, che si è adattato alla perfezione alle Baleari, colonizzando anche il mare. Un’invasione silenziosa che, oltre a turbare il turismo, minaccia l’ecosistema e un’icona locale: la lucertola muraiola. Felipe e Letizia di Spagna in vacanza alle Baleari. guarda le foto Come i biacchi sono arrivati a Ibiza. L’invasione è iniziata nei primi anni 2000, quando i biacchi sono arrivati a Ibiza nascosti tra le radici di ulivi ornamentali importati dalla penisola iberica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non sono velenosi... ma sono ovunque, persino in acqua. E i turisti cominciano ad averne paura

Sempre più turisti si dicono "troppo terrorizzati per nuotare" dopo numerosi avvistamenti di enormi serpenti – lunghi fino a 1,8 metri – che nuotano nelle acque delle sue coste Vai su Facebook

