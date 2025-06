Non solo sui dispositivi Android Google Keep porta il Material 3 Expressive su Wear OS

Google Keep si rinnova, portando il design Material 3 Expressive anche su Wear OS, oltre ai dispositivi Android. Un insider di settore ha scoperto il nuovo look, promettendo un’esperienza più moderna e coinvolgente anche sugli smartwatch. Questa evoluzione conferma l’impegno di Google nel uniformare l’estetica e migliorare l’usabilità delle sue app su tutte le piattaforme. Una novità da non perdere per gli appassionati di tecnologia e design, pronta a trasformare il modo di prendere appunti sui dispositivi indossabili.

Un noto insider ha scovato il redesign in salsa Material 3 Expressive anche per la versione di Google Keep destinata agli smartwatch Wear OS. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Non solo sui dispositivi Android, Google Keep porta il Material 3 Expressive su Wear OS

In questa notizia si parla di: google - keep - material - expressive

Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google di maggio 2025 (aggiornato) - Google ha recentemente lanciato l'aggiornamento di sistema di maggio 2025, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti.

Non solo sui dispositivi Android, Google Keep porta il Material 3 Expressive su Wear OS; Google Keep si prepara ad abbracciare il Material 3 Expressive | Prime immagini; Google Orologio inizia il suo cammino verso Material 3 Expressive.

Here's an early look at Google Keep's Material 3 Expressive design on Wear OS - Google is testing the Material 3 Expressive redesign for the Google Keep app on Wear OS, and here's what's new. androidauthority.com scrive

Material 3 Expressive, così Google rivoluziona il tuo smartphone (e non solo) - Secondo Google, Material 3 Expressive è il risultato del più rigoroso processo di ricerca e sviluppo mai intrapreso per un refresh di design. Come scrive msn.com