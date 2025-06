Non solo cani | cresce il fenomeno dell’abbandono dei gatti | Li lasciano in natura credendo che si riadattino

L’emergenza abbandoni si fa sempre più pressante, coinvolgendo non solo i cani ma anche i gatti. Purtroppo, molti pensano erroneamente che i felini riescano a riadattarsi in natura grazie al loro istinto, ma questa convinzione aumenta gli abbandoni e mette a rischio la loro sopravvivenza. Con l’estate alle porte, il direttore di Ats Brescia, Claudio Sileo, rinnova l’appello: è fondamentale non abbandonare gli animali, perché il loro benessere dipende da noi.

Reimmessi in natura, con l’errata convinzione che l’istinto felino li aiuterà a cavarsela: aumentano gli abbandoni di gatti. “Non esitiamo a parlare di emergenza”, commenta il direttore di Ats Brescia, Claudio Sileo che, a ridosso delle vacanze estive, ha rinnovato l’invito a non abbandonare gli animali d’affezione in vista delle ferie. In realtà, gli abbandoni di cani si sono ridotti progressivamente: 925 nel 2024 di cui 670 restituiti ai proprietari, grazie anche alle associazioni del territorio. Pochi i cuccioli trovati vaganti, anche se i casi non sono del tutto azzerati: proprio nei giorni scorsi è stato ritrovato un cucciolo senza microchip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non solo cani: cresce il fenomeno dell’abbandono dei gatti: “Li lasciano in natura credendo che si riadattino”

