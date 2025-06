Non può avvicinarsi alla ex né dimorare in Veneto bloccato in un locale sul lago

In un tranquillo pomeriggio di giugno sulle sponde del lago di Garda, la calma è stata improvvisamente interrotta da un intervento dei Carabinieri di Bardolino. Un uomo di 37 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento e di dimora in Veneto, mettendo a rischio la propria libertà e la sicurezza della comunità. Ecco come si è svolto l’accaduto.

Ieri pomeriggio, 16 giugno, a Garda, i carabinieri di Bardolino hanno arrestato un 37enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, per aver violato un divieto di avvicinamento e il divieto di dimora in Veneto. L'arresto Erano trascorse da poco le 15 di lunedì, quando una pattuglia dei.

