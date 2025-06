Non mantiene le promesse fa sempre retromarcia L' attacco di Trichet a Trump

L’attacco di Trichet a Trump scuote gli animi: l’ex presidente della Banca centrale europea si scaglia contro le sterzate improvvise del presidente americano sui dazi, evidenziando come la sua inattendibilità minacci la stabilità globale. In un’intervista esclusiva a "Young Factor 2025" alla Borsa di Milano, Trichet mette in luce le conseguenze di promesse non mantenute e retromarce frequenti, sottolineando che la chiarezza e la coerenza sono fondamentali per un futuro più stabile e prevedibile.

L'ex presidente della Banca centrale europea, ospite di "Young Factor 2025" alla sede della Borsa di Milano, critica il presidente degli Stati Uniti d'America per i continui cambi di posizione sul tema dei dazi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non mantiene le promesse, fa sempre retromarcia". L'attacco di Trichet a Trump

In questa notizia si parla di: mantiene - promesse - retromarcia - attacco

Filctem Cgil: "Eni chiude impianti e fa promesse di riconversione che non mantiene” - Il comunicato unitario delle segreterie territoriali di Venezia di Filctem, Femca, Uiltec evidenzia come la chiusura degli impianti da parte di Eni, accompagnata da promesse di riconversione non mantenute, confermi nuovamente la fondatezza delle nostre ragioni e il tradimento degli impegni presi dall’azienda.

Non mantiene le promesse, fa sempre retromarcia. L'attacco di Trichet a Trump.

"Non mantiene le promesse, fa sempre retromarcia". L'attacco di Trichet a Trump - L'ex presidente della Banca centrale europea, ospite di "Young Factor 2025" alla sede della Borsa di Milano, critica il presidente degli Stati Uniti d'America per i continui cambi di posizione sul tem ... Segnala msn.com

La destra in retromarcia: dai pagamenti alla flat tax le promesse annullate - Una legge di bilancio figlia di promesse radiose e ritirate strategiche. repubblica.it scrive