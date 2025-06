Non è stato facile ma dovevo salvare quella bambina

Durante una tranquilla giornata al mare con la famiglia a Jesolo, Ivan Francescon, poliziotto del Reparto prevenzione crimine di Padova, si è trovato a vivere un momento che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. In un istante, tra il relax e il divertimento, ha dovuto mettere da parte tutto per salvare una bambina di 10 anni in pericolo di vita. Il suo racconto di coraggio e dedizione ci ricorda che, anche nelle situazioni più imprevedibili, il cuore fa la differenza...

