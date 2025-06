Non è pericolosa non fatele del male L'appello per il pitone di 3 metri smarrito e ritrovato a Ferrara

L'appello si fa rivolto a tutti: non essere pericolosi, non fare del male a chi si trova in difficoltà. A Ferrara, un pitone di tre metri smarrito ha riacceso il dibattito sulla gestione degli animali esotici, dopo essere stato recuperato senza incidenti dai Carabinieri. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza di responsabilità e attenzione nella detenzione di queste creature straordinarie. Continua a leggere.

A Cento, nel Ferrarese, un pitone lungo tre metri è fuggito da una casa privata, scatenando critiche e commenti allarmati. Il serpente è stato poi recuperato dai Carabinieri senza incidenti o conseguenze, ma l'episodio ha però riacceso il dibattito sulla detenzione di animali selvatici esotici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

