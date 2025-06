Non direi mai zero | James Gunn lascia aperta la porta a Robert Pattinson per entrare nel DCU

James Gunn non chiude le porte a Robert Pattinson nel DC Universe, lasciando così aperta la possibilità di un sorprendete crossover. Con molte voci che circolano sui futuri interpreti di Batman, l’idea di vedere Pattinson riprendere il suo ruolo in un nuovo contesto entusiasma i fan. La situazione rimane incerta ma intrigante: tutto può succedere nell’evoluzione del DCU. Restate sintonizzati, perché il futuro potrebbe riservarci sorprese che ancora non immaginiamo.

Le possibilità di vedere Robert Pattinson interpretare la versione DC Universe di Batman sono ancora vive dopo un nuovo aggiornamento. Ci sono state molte voci su chi interpreterà Batman nella DCU, da nomi come la star di The Boys Jensen Ackles a Brandon Sklenar di 1923 e persino Robert Pattinson. Quest’ultimo dovrebbe rimanere separato dal DCU’s Chapter One, recitando nella trilogia The Batman del regista Matt Reeves. Tuttavia, sembra che ci sia ancora una possibilità che i due franchise possano fondersi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: pattinson - robert - direi - zero

Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones - Denzel Washington torna sul grande schermo in un avvincente thriller per Netflix, intitolato "Here Comes the Flood".

Robert Pattinson presto papà? Il pancino sospetto della fidanzata Suki Waterhouse - ROMA – Robert Pattinson e Suki Waterhouse potrebbero diventare presto genitori. dire.it scrive

Robert Pattinson, i 7 migliori film della carriera [LISTA] - Robert Pattinson, uno degli attori più talentuosi e versatili del nostro tempo, compie oggi 37 anni. Scrive lascimmiapensa.com