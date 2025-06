Non ci sono giochi facili avverte l’allenatore di Porto Anselmi davanti allo scontro tra Miami

L’allenatore di Porto, Martin Anselmi, avverte: nessuna partita di Coppa del Mondo di club sarà facile per i suoi. Dopo un pareggio contro il forte Palmeiras, la sua squadra si prepara a sfidare Miami, consapevole che ogni incontro richiede il massimo impegno. La competizione promette emozioni e sfide epiche, dove solo la determinazione farà la differenza. Ora, l’attesa è finita: scopriamo cosa riserverà questa sfida decisiva.

Breaking: L'allenatore di Porto Martin Anselmi ha sottolineato che nessuna partita di Coppa del Mondo di club sarà facile per la sua squadra. I giganti portoghesi hanno aperto la loro campagna con un pareggio per 0-0 contro tre volte i campioni della Copa Libertadores Palmeiras domenica. Palmeiras era la parte dominante, creando possibilità del valore di 2,1 obiettivi previsti. Questo è il XG più alto concesso da una squadra in una partita di Coppa del Mondo di club in cui hanno anche mantenuto un foglio pulito, con il portiere stand-in Claudio Ramos di Porto che ha fatto una serie di belle fermate mentre si è deputato per il digo Costa ferito.