Non bisogna aspettare la caduta del cordone ombelicale | come e quando fare il primo bagnetto al neonato

Scoprire come e quando fare il primo bagnetto al neonato è fondamentale per garantire comfort e sicurezza fin dai primi giorni di vita. Non è necessario attendere la caduta del cordone ombelicale: con i giusti accorgimenti, il momento può essere piacevole e sereno. La pediatra Elena Bozzola ci guida attraverso consigli pratici su preparazione, temperatura, durata e frequenza, aiutandoti a trasformare questa esperienza in un gesto di cura e affetto. Continua a leggere per saperne di più.

