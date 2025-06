Nomina dei commissari agli Esami di Stato | sempre gli stessi docenti perché non si dà l’opportunità a chi vorrebbe partecipare? Lettera

La ripetitività nella nomina dei commissari esterni agli esami di maturità solleva un interrogativo importante: perché non si offre a un più ampio numero di docenti la possibilità di partecipare? Questa situazione rischia di limitare le opportunità e di creare una selezione che potrebbe beneficiare pochi a discapito della trasparenza. È arrivato il momento di riconsiderare i criteri di nomina, affinché il processo sia più equo e inclusivo per tutti.

Prof.ssa Serena Fantini - Volevo sottoporre alla vostra attenzione una questione che ritengo iniqua e che dovrebbe essere presa in considerazione dal Ministero dell'Istruzione: riguarda i criteri di nomina dei commissari esterni degli esami di maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

