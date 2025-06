Nocera superiore Pellegrino IV | Solidarietà a sindaco e vicesindaco per gli attacchi strumentali sul Forum Giovani

In un clima di crescente tensione, le parole di Pellegrino (IV) si fanno portavoce di civiltà e rispetto, condannando gli attacchi strumentali rivolti al sindaco e alla vicesindaca di Nocera Superiore. Solidarietà che si fa simbolo di unità e determinazione, in un momento in cui il dialogo costruttivo dovrebbe prevalere sulla polemica. La comunità locale ha bisogno di coesione per affrontare le sfide future con forza e spirito di collaborazione.

"Esprimo piena solidarietà al sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D'Acunzi, e alla vicesindaca Antonietta Battipaglia, per gli attacchi, tanto violenti quanto.

Il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, ha presentato una denuncia formale per presunte irregolarità nelle elezioni del Forum dei Giovani, chiedendo accertamenti rigorosi per tutelare la trasparenza e la legalità Vai su Facebook

