nocera inferiore continua a crescere la raccolta differenziata

Nel periodo gennaio – maggio 2025 la percentuale si attesta intorno al 62,23 % a conferma del trend positivo che ha caratterizzato il 2025 fin dai primi mesi. Risultati che confermano l'impegno dell'Amministrazione Comunale per una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Il Sindaco Paolo De Maio sottolinea l'importanza di questo traguardo: «La raccolta differenziata è un obiettivo strategico per la nostra città , e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per proteggere l'ambiente, attraverso azioni di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sostenibilità .