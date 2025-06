No Pasdaran

No pasdaran. Le parole di Franco Battiato ci invitano a riflettere sul conflitto tra ideali e realtà, tra ciò che desideriamo e ciò che il mondo ci impone. In un’epoca di illusioni e miti di progresso, essere consapevoli dei propri valori diventa un atto di coraggio. Ricordiamoci che la vera forza sta nel saper scegliere con coscienza, anche quando le circostanze sembrano spingerci in direzioni opposte.

"L'Ayatollah Khomeini per molti è santità Abbocchi sempre all'amo Le barricate in piazza le fai per conto della borghesia Che crea falsi miti di progresso" Up Patriots To Arms, Franco Battiato, 1980 Non sempre la scelta riservata dagli eventi è quella che preferiremmo. Spesso non.

