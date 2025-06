No alla guerra striscione sul municipio

No alla guerra, un messaggio che si fa sentire forte e chiaro anche sul municipio di Castel di Lama. Con oltre 300 Comuni italiani che hanno aderito alla campagna R1PUD1A di Emergency, cresce l’onda del ripudio alla guerra e la difesa dei valori della Costituzione. La partecipazione del nostro Comune testimonia l’impegno concreto contro ogni forma di conflitto, riaffermando con forza che la pace è un valore fondamentale per il nostro futuro.

Sale l’onda che ripudia la guerra. Sono oltre 300 i Comuni che hanno aderito alla campagna R1PUD1A di Emergency per riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: "l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Anche il comune di Castel di Lama ha voluto dare il suo contributo, dopo l’adesione alla campagna nei giorni scorsi è stato affisso uno striscione sul palazzo comunale con su scritto: ‘Ripudia’, si tratta di un messaggio forte, che arriva da tantissime città italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - No alla guerra, striscione sul municipio

In questa notizia si parla di: campagna - voluto - comune - castel

“MAGIA AL CASTELLO” è il titolo della festa del Polo Zero-sei che si è svolta stamani nel Castello di Buti appena ristutturato e restituito a cittadini. Questo è il primo evento, dopo l’inaugurazione, che abbiamo voluto che il Castello ospitasse proprio per sottolin Vai su Facebook

No alla guerra, striscione sul municipio; Il ministro Valditara a Piacenza: visita istituzionale o campagna elettorale?; «Patrimoni di Puglia», i siti Unesco della regione raccontati da cinque influencer.

Castel San Giorgio con Unicef e Anci per la campagna "Diritti in Comune" - L'articolo Castel San Giorgio con Unicef e Anci per la campagna "Diritti in Comune" proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Castel Viscardo aderisce alla campagna “R1PUD1A la guerra” promossa da Emergency - Il Comune di Castel Viscardo ha deciso di aderire ufficialmente alla campagna nazionale “R1PUD1A la guerra”, promossa da Emergency, per riaffermare con forza i principi sanciti dall’Articolo 11 della ... Secondo orvietosi.it