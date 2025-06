No al falso ' Made in Italy' e tutela degli agricoltori Fabbri firma la proposta di legge

Il movimento per difendere il vero Made in Italy si fa più forte con Fabbri, che ha firmato una proposta di legge fondamentale a tutela degli agricoltori e dei consumatori. Dalla valorizzazione del reddito agricolo alla lotta contro pratiche sleali e importazioni ingannevoli, questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso un’economia più etica e trasparente. Martedì 17 giugno, il sindaco Alan Fabbri ha incontrato Coldiretti per sostenere questa battaglia di legalità e qualità, unendo le forze per proteggere il nostro patrimonio agroalimentare.

Dalla difesa del reddito agricolo e della sicurezza alimentare al contrasto a pratiche commerciali sleali e importazioni ingannevoli. Nella giornata di martedì 17 giugno, il sindaco Alan Fabbri ha incontrato Coldiretti per firmare la proposta di legge europea a iniziativa popolare dal titolo.

