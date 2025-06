No ai treni sulla linea lenta Sindaci e consiglieri regionali a bordo coi pendolari

No ai treni sulla linea lenta: sindaci e consiglieri regionali a bordo coi pendolari. Questa mattina, i rappresentanti locali del Valdarno aretino e fiorentino si sono uniti ai pendolari sulla stazione di San Giovanni Valdarno, a bordo del treno regionale 4070 delle 8:01, per testimoniare i disagi e i ritardi che da anni affliggono questa tratta. Un gesto simbolico per chiedere interventi concreti e miglioramenti immediati, perché il viaggio quotidiano non può più aspettare.

Questa mattina i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino sono saliti alla stazione di San Giovanni Valdarno sul treno regionale 4070 delle 8:01, altamente frequentato dai pendolari, i quali da anni lamentano disagi e ritardi, per raggiungere tutti assieme la stazione di Santa Maria Novella e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "No ai treni sulla linea lenta". Sindaci e consiglieri regionali a bordo coi pendolari

In questa notizia si parla di: sindaci - pendolari - treni - linea

Circum, Napoli-Baiano chiusa. Sarà così fino a ottobre: sindaci e pendolari in rivolta - La linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana resterà chiusa fino a ottobre a causa di lavori Rfi e interventi straordinari sulla rete Eav.

TRASPORTI NEL CAOS Linea storica delle Fs tra Napoli e Salerno: stop ai treni per 3 mesi, sindaci in rivolta Vai su Facebook

No ai treni sulla linea lenta. Sindaci e consiglieri regionali a bordo coi pendolari; Giù le mani dalla Direttissima. Sindaci, la protesta sbarca a Firenze; Treni regionali, sindaci e pendolari uniti nella protesta.

Flash-mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a fianco dei pendolari della vallata - Questa mattina i Sindaci valdarnesi hanno preso il treno con i pendolari per manifestare contro lo spostamento dei convogli da e per il Valdarno dall’alta velocità alla linea lenta ... Scrive lanazione.it

Treni, i consiglieri regionali Pd Ceccarelli e Benucci al flash mob a sostegno dei pendolari del Valdarno - “Spostare convogli sulla linea lenta è un fatto grave, contro ogni politica di sostenibilità e sostegno ai cittadini” ... Riporta lanazione.it