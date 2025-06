No a patrocinio per il Bari Pride bocciata idea del centrodestra Leccese | Voce contro ogni discriminazione

In un momento di forte fermento culturale e di impegno contro ogni forma di discriminazione, la decisione del centrodestra leccese di revocare il patrocinio al Bari Pride ha acceso un dibattito acceso e appassionato. Mentre il corteo si avvicina, la voce della comunità si fa sentire più che mai: è fondamentale sostenere iniziative che promuovono inclusione e rispetto per tutti. La battaglia per i diritti continua, e la solidarietà resta il nostro migliore alleato.

A pochi giorni dal corteo che attraverserà il centro cittadino, è scoppiata la polemica sulla proposta, avanzata ieri in Consiglio comunale dal centrodestra, di revocare il patrocinio del Comune al Bari Pride, in programma sabato prossimo. Bocciata dall'assemblea, la proposta avanzata dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "No a patrocinio per il Bari Pride", bocciata idea del centrodestra. Leccese: "Voce contro ogni discriminazione"

