NJPW | Un giorno da cameriere per Tetsuya Naito

Tetsuya Naito, il carismatico leader di Los Ingobernables de Japón, ha deciso di sorprendere i fan in modo insolito: nel suo primo ritorno post-addio dalla NJPW, non lo abbiamo visto sul ring, ma dietro il bancone come cameriere. Un gesto che svela il suo desiderio di ritrovare serenità e normalità, lontano dal vortice delle luci e dei titoli. Ma cosa ci aspetta ora, per il futuro di Naito?

Tra le tante novità in NJPW in questa prima parte di 2025 c’è sicuramente l’addio di Tetsuya Naito: l’ex leader de Los Ingobernables de Japon ha salutato la compagnia alla scadenza del suo contratto, in cerca prima di tutto di una maggiore serenità dal punto di vista fisico, dopo i tanti problemi fisici che lo hanno assillato negli ultimi anni. E ora, a sorpresa, ha fatto la sua prima vera apparizione dopo l’addio. Ma non su un ring. Cameriere per un giorno. Come annunciato da Okamoto, reporter di Tokyo Sports molto legato a Naito, nella giornata di ieri l’ex campione IWGP, che formalmente ora è disoccupato, è stato assunto per una giornata da Tako Q, un ristorante di takoyaki a Oshima, dove ha lavorato come cameriere e cassiere per il turno pomeridiano, dalle 17 alle 21, servendo gelati e polpette ai clienti del locale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net