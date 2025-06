NITRO GEN OMEGA l’anteprima | un RPG shonen del tutto italiano

Nitro Gen Omega, l’attesa anteprima di un RPG shonen completamente italiano, promette di rivoluzionare il panorama videoludico nazionale. Dallo studio romagnolo DESTINYbit, già noto per esperimenti innovativi come Dice Legacy, arriva un titolo ricco di atmosfere coinvolgenti e meccaniche avvincenti. Tra estetica accattivante e una narrazione che cattura, questo nuovo capitolo punta a sorprendere i giocatori di tutto il mondo. Scopriamo insieme cosa rende Nitro Gen Omega un’avventura imperdibile.

Quando si tratta di concept videoludici insoliti, lo studio romagnolo DESTINYbit si trova in prima linea per quanto concerne l'ambiente nostrano. Un primo esperimento che ha ottenuto una certa notorietà a livello internazionale è Dice Legacy, city builder survival focalizzato sui tiri di dado e con un mondo ad anello. Idea atipica, apprezzata per l'estetica e per l'intuitività ma criticata per l' endgame e la frustrazione totale dell'RNG. Il prossimo test si chiama NITRO GEN OMEGA ed è finalmente approdato in accesso anticipato. Questa volta al centro della formula ludica ci sono i mech e forti richiami all'aria di un anime shonen.