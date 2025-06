Nissan Leaf con la terza generazione diventa un crossover quasi coupé – FOTO

La Nissan Leaf, simbolo della rivoluzione elettrica iniziata nel 2010, si rinnova con la terza generazione, trasformandosi in un crossover quasi coupé. Questa evoluzione non solo rispetta la sua eredità pionieristica, ma apre nuovi orizzonti di stile e funzionalità. Scopriamo insieme come questa innovativa versione stia ridefinendo il futuro dell'auto elettrica, un passo avanti verso una mobilità più ecologica e dinamica.

‹ › 1 6 nissan leaf. ‹ › 2 6 nissan leaf. ‹ › 3 6 nissan leaf. ‹ › 4 6 nissan leaf. ‹ › 5 6 nissan leaf. ‹ › 6 6 nissan leaf. Non v’è dubbio che la Nissan Leaf abbia segnato un capitolo fondamentale nella storia dell’ auto elettrica, di cui è stata la pioniera. Arrivò infatti nel 2010, e l’anno successivo conquistò il titolo di Auto dell’Anno, lasciando spazio alla seconda generazione nel 2018. Fino ad oggi, ne sono state vendute 700 mila nel mondo, di cui 290 mila in Europa. “Circa 28 miliardi di km percorsi a emissioni zero”, fanno sapere i tecnici del costruttore giapponese. Tuttavia la terza generazione appena presentata, che arriverà in commercio nel vecchio continente nella primavera 2026, ha subito una trasformazione che possiamo tranquillamente definire radicale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nissan Leaf, con la terza generazione diventa un crossover (quasi) coupé – FOTO

