Nintendo Switch 2 alcuni utenti hanno ricevuto un ban per pirateria da parte di Nintendo

Nintendo ha preso provvedimenti severi contro la pirateria sulla nuovissima Switch 2, che ha già conquistato il mercato con record di vendite. Alcuni utenti hanno ricevuto ban permanenti dai servizi online per aver collegato alla console una cartuccia flash MIG Switch, nota per consentire l’avvio di giochi piratati. Nonostante fosse inizialmente incompatibile, questa cartuccia è stata recentemente aggiornata, rendendo più difficile eludere i controlli di Nintendo e rafforzando la lotta contro le frodi digitali.

