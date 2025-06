Nintendo aveva avvisato | tolleranza zero per la pirateria Bannate le prime Nintendo Switch 2

Nintendo non scherza: con tolleranza zero, ha colpito duramente chi ha tentato di aggirare le regole utilizzando copie di backup sui propri Switch. Decine di utenti si sono ritrovati con console quasi inutilizzabili, vittime di ban irrevocabili. È un monito chiaro: nel mondo Nintendo, il rispetto delle regole è l’unica via per godersi i videogiochi senza rischi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come proteggere la nostra esperienza di gioco.

Nel mirino gli utenti che hanno usato una cartuccia che permetteva di usare copie di backup dei giochi. Decine di utenti hanno ora una console nuova praticamente inutilizzabile.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nintendo aveva avvisato: tolleranza zero per la pirateria. Bannate le prime Nintendo Switch 2

